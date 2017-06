Testsysteme müssen offen nach innen für die Kombination verschiedener Kommunikationsbusse sein, sowie offen nach außen zur Anbindung an den Gesamtproduktionsablauf. Selbstdiagnostik der Systeme erhöht die erzeugte Datenmenge und die Komplexität von Organisationsentscheidungen. Dieser Artikel beleuchtet die historische Entwicklung einzelner Bussysteme, die eine wichtige Dimension auf dem Weg zum Testen unter Industrie 4.0 spielen. Softwarethemen werden an dieser Stelle nicht erörtert.

Serielle Schnittstelle (RS-232)

RS-232 entstand ursprünglich in den 1960er Jahren als Schnittstelle zur Datenübertragung zu beispielsweise Lochstreifenleser und -stanzer. Die Geschwindigkeit der ursprünglichen seriellen Schnittstelle war verglichen mit anderen verfügbaren Schnittstellen sehr langsam und wurde nahezu komplett durch modernere Schnittstellen, unter anderem USB (Universal Serial Bus) ersetzt. Noch bekannte Weiterentwicklungen sind RS-422 oder RS-485.

Parallele Schnittstelle

Dieser asynchron übertragende 8-Bit-Datenbus entwickelte sich zunächst primär für den Einsatz von Druckern (Centronics-Schnittstelle). Erst 1994 kam es mit der Definition einer byteparallelen bidirektionale Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle (50 bis100 mal schneller als Centronics) zu einer klar definierten Standardisierung als IEEE-1284. Der Ansatz spielte in der Messtechnik nie eine Rolle.

HPIB und GPIB (IEEE-488)

Der erste speziell auf die Messtechnik zugeschnittene Bus war der in den späten 1960ern entwickelte HP-IB (Hewlett Packard Interface Bus), der später zur allgemeinen Normierung als GPIB (General Purpose Interface Bus / IEEE 488) eingereicht wurde und sehr schnell seinen Siegeszug in der Messtechnik antrat. Bis nach der Jahrtausendwende wurde der Standard weiterentwickelt und dabei auch beschleunigt, wobei schnellere Versionen nicht unbedingt kompatibel mit älteren sind. Trotz dieser Nachteile sind bis heute noch viele Messinstrumente mit dieser Schnittstelle ausgestattet.

VXI-Bus

Der früher in der industriellen Messtechnik sehr erfolgreiche VXI-Bus (VME Extension for Instrumentation-Bus) war der erste Standard, der Messgeräte als Einschubplatinen und Testsysteme als Einschubkartensysteme realisierte. Er geht auf eine Entwicklung für das US-Militär aus dem Jahre 1985 zurück und wurde 1987 vom IEEE standardisiert. Der VXI-Bus stellt eine, für die Messtechnik, modifizierte Version des vor allem für Motorola's 68000er Prozessoren entwickelten VME-Busses dar. Allerdings besitzt der VXI-Bus eine dynamische Adressierung mit manuellen Adress- und Interrupt-Vergaben. Damit sollen Fehlfunktionen aufgrund von Doppeladressierungen vermieden werden. Dieses Konzept wurde später auch für PCs beim Wechsel vom ISA- zum PCI-Bus verfolgt.

Mehrfach abgekündigt und wieder verlängert, werden immer mehr VXI-Produkte eingestellt und es wird zusehends schwerer, an Ersatzteile für die wenigen verbliebenen VXI-Systeme zu kommen.

PCI-Einsteckkarten

Bereits Anfang der 1990er Jahre wurde in der PC-Technik der PCI-Standard (Peripheral Component Interconnect) vorgeschlagen, der bis Mitte der 1990er den zuvor vorherrschenden ISA-Bus ablöste. Bereits zu dieser Zeit begann man, PC-Einschubkarten mit messtechnischer Funktionalität zu entwickeln. Kleinere Aufgabenstellungen konnten so schnell und kostengünstig realisiert werden. Aus dem PCI-Standard wurden zahlreiche Varianten entwickelt, so zum Beispiel PCI-X, PC-Card/Cardbus (für Notebooks). Für einfachere, messtechnische Anforderungen relevant sind Compact PCI (cPCI) und PCI Express (PCIe). PXI(e) hat sich als messtechnische Spezialisierung auch für komplexe Aufgabenstellungen aus dem PCI-Bus entwickelt.

PXI(e)

PXI und PXIe stehen für PCI(e) Extension for Instrumentation. Der Standard geht auf National Instruments zurück und ist eine Weiterentwicklung des parallelen PCI- beziehungsweise des schnellen, seriellen PCIe-Busses der Computerwelt. Seit 1998 als offener Industriestandard definiert, sind aktuell über 60 Unternehmen im Konsortium zusammengeschlossen.

Ein PXI(e)-System besteht aus einem ...

