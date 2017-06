Bad Marienberg - Jetzt steht wieder eine "1" am Anfang der Schuldenuhr Deutschlands: Seit dem Jahr 2009 liegen die Staatsschulden von Bund, Ländern und Kommunen damit erstmals wieder unter der Marke von 2 Billionen Euro, so der Bund der Steuerzahler (BdSt) in einer aktuellen Pressemitteilung.

