Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor zu starker Abhängkeit vom aufstrebenden China gewarnt.

"Ich verfolge die Entwicklungen in China und seinen Aufstieg zu einer gewaltigen Wirtschaftsmacht sehr genau", sagte Merkel in einem Interview mit der WirtschaftsWoche. "China hat eine große Tradition, in langen historischen Bögen zu denken. Von Peking aus betrachtet ist Europa eher eine asiatische Halbinsel. Das sehen wir natürlich anders. Dennoch ist es eine Tatsache, dass Teile der deutschen Wirtschaft von China abhängig sind. Auch deswegen müssen wir mit Chinas Ansprüchen und Forderungen so umgehen, dass eine harmonische Entwicklung zum Vorteil aller eintritt. Darüber spreche ich immer wieder mit der chinesischen Führung."

Merkel äußerte auch Sorge darüber, dass deutsche Firmen in China relativ hart behindert würden - und China wirtschaftliche ...

