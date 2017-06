Berenberg Vermögensverwalter Office: Fokus Fund Germany +: Deutsche Nebenwerte und Spezialsituationen

Interview mit Sascha Gebhard und Michael Busse, Fondsberater des neu aufgelegten Fokus Fund Germany + (WKN A2DMVZ)

Der gewählte Fondsname ist etwas ungewöhnlich, das Wort "Fokus" und insbesondere das "+" fallen auf. Ist das ein Marketing-Gag oder was steckt dahinter? Der Name spiegelt sehr gut unsere Strategie wieder: Trotz klarem Fokus auf Aktien aus dem deutschen Nebenwertebereich werden wir die Chancen, die sich immer wieder auf europäischen Märkten, bei Large Caps und vor allem bei Spezialsituationen ergeben, nicht unbeachtet lassen. Dafür steht das "+" im Fondsnamen.

Was verstehen Sie unter Spezialsituationen? Hier blicken wir besonders auf Unternehmensübernahmen, bevorstehende Squeeze-Outs aber auch auf sich kurzfristig ergebende Tradingchancen aufgrund von Fehlbewertungen am Markt.

Erläutern Sie uns Ihre Anlagestrategie bitte etwas näher? Im Mittelpunkt stehen deutsche Nebenwerte, denn im Nebenwerte-Segment sind trotz der lang anhaltenden Hausse immer noch "unentdeckte Perlen" zu finden. Small Caps werden häufig nur von wenigen oder sogar gar keinen Analysten gecovert. D.h. neue Entwicklungen werden häufig zeitverzögert vom Markt wahrgenommen. Durch intensives Research lassen sich nach wie vor noch interessante Titel finden.

Nebenwerte im Fokus - wie gehen Sie mit den damit verbundenen Risiken um? Unser Ziel ist natürlich, die Draw Downs möglichst gering zu halten. Zum einen haben wir einen umfangreichen mehrstufigen Researchprozess entwickelt, damit wir nur Titel mit guten Chancen bei gleichzeitig vertretbarem Risiko ins Portfolio nehmen. Zum anderen gehört eine flexible Cash- und Anleihequote zu unserer Strategie mit der wir schnell auf schwächere Marktphasen reagieren können. Darüber hinaus soll ein nennenswerter Anteil des Portfolios aus Spezialsituationen bestehen, die kaum mit dem Gesamtmarkt korrelieren. Mit all diesen Maßnahmen streben wir eine Outperformance in schwachen sowie seitwärtslaufenden Märkten an.

Die Chancen in Nebenwerten sind anerkanntermaßen meist größer als in den großen Blue Chips. Aber können diese Chancen nicht nur mit einem kleinen Fondsvolumen genutzt werden? Das ist vollkommen richtig. Unsere Anlagestrategie, lässt sich nur mit einem begrenzten Volumen optimal umsetzen. Wir wollen sicherstellen, dass nur das im Fonds Platz findet, was genau unserem Konzept entspricht und haben daher von Anfang an das Fondsvolumen auf EUR 50 Mio begrenzt. Beim erreichen dieser Grenze planen wir ein Hard- Closing, werden also keine neuen Gelder mehr annehmen.

Welches Commitment sind sie gegenüber den Anlegern eingegangen? Unser großes Interesse an einer möglichst positiven Performance lässt sich schon daraus ableiten, dass wir beide nennenswert mit eigenem Geld investiert sind. Diese mit allen Anlegern sehr gleichgerichtete Interessenlage ist uns sehr wichtig und langfristig ausgerichtet. Eine aktive Kommunikation ist uns wichtig. So wollen wir unsere Investments regelmäßig auf der Internetseite www.fokus-fund-germany.com erläutern.

Zu zweit bringen Sie 40 Jahre Kapitalmarkterfahrung in sehr unterschiedlichen Bereichen mit. Wie ist Ihr beruflicher Hintergrund? Sascha Gebhard hat sehr erfolgreich von 2008 bis 2016 als Eigenhändler gearbeitet. Seit 2013 managte er mit sehr guten Ergebnissen ein Wikifolio mit einem Volumen von zuletzt EUR 9,5 Mio. Michael Busse bringt umfangreiche Erfahrungen als Aktienanalyst für deutsche und europäische Titel mit ein.

Werden Sie die Anlagestrategie des Wikifolio eins-zu-eins im neu gestarteten Fonds umsetzen? Wir werden natürlich die mit dem Wikifolio gemachten Erfahrungen nutzen und versuchen, weitgehend die Erfolgsfaktoren auch im Fonds zu realisieren.

Für welchen Anleger ist der Fonds geeignet? Für alle mittelfristig orientierten Anleger. Insbesondere wer nach 8 Jahren Hausse Bedenken hat, noch in den Aktienmarkt zu investieren, dem sollte unsere Strategie des Stockpicking, einer flexiblen Cash-Quote sowie Investments in Spezialsituationen entgegenkommen.

Hamburg, den 29. Juni 2017

Das Interview wurde geführt von Sven Hoppenhöft vom BERENBERG Vermögensverwalter Office, das als Verwahrstelle für den genannten Fonds fungiert.

Sven Hoppenhöft Thomas Reinhold 040 / 350 60-8331 040 / 350 60-8347

sven.hoppenhoeft@berenberg.de thomas.reinhold@berenberg.de

BERENBERG Vermögensverwalter Office Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Neuer Jungfernstieg 20 20354 Hamburg

www.berenberg.de/vvo

Auf einen Blick:

Fonds: Fokus Fund Germany + (WKN A2DMVZ) Informationen: www.fokus-fund-germany.com

