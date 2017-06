Die Aktie des Energieriesen Royal Dutch Shell hat sich an den vergangenen Handelstagen wieder etwas erholt, was natürlich vor allem an der gestiegenen Ölpreisen liegt. Diese profitierten vor allem von der Meldung, dass die tägliche US-Ölproduktion in der Vorwoche um durchschnittlich 100.000 Barrel gesunken ist - der stärkste Rückgang seit Juli 2016!

