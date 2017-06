FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Maschinenbauer erhöhen nach einem starken Mai ihre Prognose für die Produktion im Gesamtjahr 2017. Der Branchenverband VDMA rechnet nun mit drei Prozent Plus bei der realen Maschinenproduktion, bisher lag die Latte bei einem Zuwachs von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Die Stimmung in den Unternehmen ist ausgesprochen gut. Alles steht bereit für einen neuen Aufschwung", begründete VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers am Donnerstag in Frankfurt den Ausblick.

Im Mai übertraf der Auftragseingang das Vorjahresniveau deutlich um real 17 Prozent - so kräftig wie seit März 2016 nicht mehr. Haupttreiber war erneut die starke Nachfrage aus den Euroländern. Erstmals in diesem Jahr legten aber auch die Bestellungen aus den Nicht-Euroländern zweistellig zu. Und sogar im zuletzt schwächelnden Inlandsgeschäft ging es wieder aufwärts./ben/DP/stb

