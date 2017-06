Personalvorstände und Wissenschaftler werben heute im Kanzleramt für ihre Vorstellungen von der künftigen Arbeitswelt. Sie fordern Experimentierklauseln bei der Arbeitszeit. Ärger mit den Gewerkschaften ist absehbar.

Arbeit 4.0 ist ein zwiespältiger Begriff: Die einen hoffen auf ein Jobwunder, die anderen fürchten einen Jobkiller. Personalvorstände sagen: Staat und Gewerkschaften müssen den Unternehmen und Mitarbeitern mehr Spielraum lassen, damit sie gemeinsam herausfinden können, was funktioniert und nicht schadet. Nur so könne eine "Win-win-Situation" entstehen, heißt es in einem Bericht, den Personalvorstände und Wissenschaftler der Akademie der Technikwissenschaften Acatech heute im Kanzleramt vorstellen. Ihre Vorstellungen für die Flexibilisierung der Mitbestimmung dürfte allerdings den Widerstand der Gewerkschaften hervorrufen.

Eine Kernaussage des Berichts ist: Die Beschäftigten selbst sind die besten Experten zur Gestaltung ihrer eigenen Arbeitswelt. Sie sollten daher die digitale Transformation selbstbestimmt mitgestalten können und "nicht nur mitgenommen werden", mahnen die Personal-Experten. "Entscheidend wird sein, dass wir den Mitarbeitern mehr zutrauen und dass sie als mündige Menschen den Wandel aktiv und selbstbestimmt mitgestalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...