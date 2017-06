TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI (dpa-AFX) - Die vortags schwachen asiatischen Aktienmärkte sind am Donnerstag der Kurserholung an der Wall Street gefolgt. Zu den Favoriten der Anleger gehörten Finanztitel, nachdem erstmals alle großen Geldhäuser den jährlichen Stresstest der amerikanischen Notenbank Fed bestanden hatten.

Dazu setzen die Anleger laut Börsianern darauf, dass die großen globalen Volkswirtschaften wachsen und steigende Zinsen verkraften können. Die Aktien von Rohstoffunternehmen zählten dank der positiven Konjunkturerwartungen und Technologietitel im Zuge der deutlich gestiegenen US-Technologiebörse Nasdaq ebenfalls zu den Gewinnern.

Der Sammelindex Stoxx 600 Asia Pacific kam mit einem Plus von 0,03 Prozent auf 178,40 Punkte kaum von der Stelle. Für den japanischen Leitindex Nikkei 225 ging es hingegen um deutlichere 0,45 Prozent auf 20 220,30 Punkte hoch. Zu den größten Gewinnern gehörten die Aktien der Finanzunternehmen Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial und Nomura.

Der CSI-300-Index , der die größten Werte an den chinesischen Börsen in Shanghai und Shenzhen beinhaltet, gewann 0,62 Prozent auf 3668,83 Punkte. Die Landeswährung Yuan kletterte weiter und erreichte den höchsten Stand seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten im November. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong rückte um 1,01 Prozent auf 25 943,25 Zähler vor.

Beim rohstofflastigen australischen ASX-200-Index stand am Ende ein sattes Plus von 1,08 Prozent auf 5818,10 Zähler zu Buche. Der noch länger gehandelte Sensex-Index im indischen Mumbai gewann zuletzt 0,30 Prozent auf 30 927,09 Punkte. Kurz vor der Umsetzung von Indiens wohl größter Steuerreform seit der Unabhängigkeit machen sich derweil viele Beobachter auf eine schwierige Anfangszeit gefasst. In der Nacht zum Samstag wird die GST (Goods and Services Tax) eingeführt - eine neue einheitliche Steuer auf Waren und Dienstleistungen, die das Steuersystem vereinfachen soll./gl/stb

ISIN HK0000004322 JP9010C00002 XC0006013624 QT0009982759 CNM0000001Y0

