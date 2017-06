Der börsennotierte oberösterreichische Faserkonzern Lenzing expandiert nach Thailand und will dort bis Ende 2020 eine Lyocellfaser-Produktionsanlage in Prachinburi (Thailand) errichten. Der Aufsichtsrat habe gestern grünes Licht für die Großinvestition gegeben, teilte Lenzing Donnerstagfrüh in einer Aussendung mit.Die Investitionssumme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...