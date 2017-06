BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erhofft sich vom G20-Gipfel in Hamburg ein "Signal der Entschlossenheit". Die 20 Industrie- und Schwellenländer müssten demonstrieren, dass sie ihre große Verantwortung für die Welt verstanden hätten und diese übernehmen, sagte Merkel am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. "Wir brauchen die G20 dringender denn je."

Als wichtigste Herausforderungen nannte sie den Terrorismus, den Klimawandel und Protektionismus. "Die Welt ist in Unruhe, sie ist uneiniger geworden", sagte sie. Vom Gipfel am 7. und 8. Juli müsse ein klares Signal für freie Märkte und gegen Abschottung sowie ein klares Bekenntnis zu einem multilateralen Handelssystem ausgehen./tl/DP/stk

