FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau kommt wieder kräftig in Fahrt. Im Mai stieg der gesamte Auftragseingang um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie der Branchenverband VDMA mitteilte. Damit sei ein klares Signal gesetzt worden. "Die Stimmung in den Unternehmen ist ausgesprochen gut. Alles steht bereit für einen neuen Aufschwung", sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Der Verband erhöhte daher seine Jahresprognose für die Maschinenproduktion in Deutschland von bisher plus 1 Prozent (Stand Oktober 2016) auf plus 3 Prozent.

Für eine Prognoserevision sprechen nach Auffassung der VDMA-Volkswirte im Wesentlichen drei Gründe: Erstens sei der Auftragseingang vor allem aus den Euro-Partnerländern in den ersten fünf Monaten des Jahres deutlich stärker gestiegen als erwartet. Zweitens gebe es berechtigte Hoffnungen, dass das Inlandsgeschäft stärker anziehe als bisher prognostiziert.

"Die Kunden im verarbeitenden Gewerbe sind weiter optimistisch gestimmt, die Kapazitäten sind gut ausgelastet, und es gibt Nachholbedarfe beim Investieren und Modernisieren", erläuterte Wiechers. Drittens entwickelten sich die Geschäfte mit Asien - vor allem in China - deutlich besser als erwartet. In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres haben die Maschinenexporte aus Deutschland nach China um 15 Prozent zugelegt.

Warnung vor fragilem Umfeld

Angesichts der aktuellen Entwicklungen in wichtigen Kundenländern - insbesondere die USA und das Vereinigte Königreich - sieht der Maschinenbauverband gleichwohl noch Risiken auf dem Weg zu einem Wachstum von 3 Prozent. "Das Umfeld, in dem wir uns bewegen, ist nach wie vor fragil", mahnte der VDMA-Chefvolkswirt.

Im Mai stiegen die Bestellungen aus dem Ausland um real 23 Prozent zum Vorjahr. Die Aufträge aus den Euro-Partnerländern konnten den guten Trend der vergangenen Monate mit einem Plus von 34 Prozent weiter ausbauen. Die Nachfrage aus den Nicht-Euroländern legte mit 20 Prozent erstmals in diesem Jahr mit einer zweistelligen Wachstumsrate zu. Im Inland wurde im Mai ein Orderwachstum von 5 Prozent erzielt.

Im Dreimonatsvergleich März bis Mai legte der Auftragseingang im deutschen Maschinenbau um 4 Prozent zum Vorjahr zu. Die Bestellungen aus dem Ausland erhöhten sich um 4 Prozent, wobei die Euro-Partnerländer ein Plus von 23 Prozent verbuchten, während für die Nicht-Euroländer noch ein Minus von 1 Prozent zu Buche schlug. Im Inland wurde ein Plus von 2 Prozent erzielt.

Mit etwas mehr als 1 Million Beschäftigten ist der Maschinen- und Anlagenbau der größte industrielle Arbeitgeber in Deutschland. Die Maschinenbaubranche umfasst neben zahlreichen Mittelständlern auch börsennotierte Unternehmen wie Thyssenkrupp, Kuka oder MAN. Der VDMA repräsentiert rund 3.100 vorrangig mittelständische Firmen.

