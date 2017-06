Bad Marienberg - In 60,3% der im Jahr 2016 fertig gestellten knapp 110 000 Wohngebäuden wurden Heizanlagen installiert, die erneuerbare Energien verwenden, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Primär mit erneuerbaren Energien wurden 37,6% der fertig gestellten Wohngebäude beheizt.

Den vollständigen Artikel lesen ...