Pressemitteilung der FCR Immobilien AG:

FCR Immobilien AG kauft Einzelhandelsimmobilie in Rhaunen

- Mieter des Objekts ist der Lebensmitteldiscounter LIDL

- Attraktiver Standort mit hoher Kundenfrequenz

- Weitere Objekt-Ankäufe in der Planung Die FCR Immobilien AG, ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren mit attraktivem Renditepotenzial in Deutschland fokussierter Investor, hat eine Einzelhandelsimmobilie in Rhaunen erworben. Das 2006 erbaute Objekt ist an den Lebensmitteldiscounter LIDL langfristig vermietet und hat eine Gesamtfläche von 1.290 m². Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen ...

