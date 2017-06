In Sachen Bodenbildung tut sich der Arca Oil Index in diesen Wochen schwer. Der dominierende Abwärtstrend bescherte dem Index immer neue Verlaufstiefs. Nun ist er in die aus unserer Sicht zentrale Unterstützungszone eingetreten. Kann der Arca Oil Index endlich das Ruder herumreißen oder setzt sich der Weg gen Süden fort? Im Arca Oil Index ist alles, was im Ölsektor Rang und Namen hat, vertreten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...