Hiroshima, Japan (ots/PRNewswire) - Die Molten Corporation mit Sitz in Hiroshima, Japan - ein Hersteller von hochwertigen Sportbällen und Ausrüstung für Wettkämpfe - wird den offiziellen Ball für die 23. IHF Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2017 liefern.



Die zweijährliche Veranstaltung wird von Deutschland ausgerichtet und findet vom 1. bis 17. Dezember 2017 statt. Der offizielle Spielball, die X5000 Germany 2017 Edition, sowie Replikationsmodelle stehen in ausgewählten Märkten ab Ende Juni 2017 zum Kauf verfügbar.



Moltens renommierte X5000 Elite-Handballserie ist der offizielle Spielball der Internationalen Handballföderation (IHF) und wird in allen IHF-genehmigten internationalen Wettkämpfen verwendet. Der neue X5000 Germany 2017 Edition-Handball ist eine Sonderanfertigung, die ausschließlich für die 2017 Meisterschaftsveranstaltung verwendet wird. Dies ist das zweite Mal, dass Molten einen offiziellen Ball mit einem exklusiven Design für die IHF Handball-Weltmeisterschaft der Frauen bereitstellt; das erste Mal war für Dänemark 2015.



Molten wird auch weiterhin für die Handball-Gemeinschaft Handballprodukte von hervorragender Qualität und ausgezeichnetem Design entwickeln und liefern sowie durch seine Arbeit das Molten-Markenversprechen "Für das echte Spiel" ("For the Real Game") erfüllen.



Produktmerkmale



1. Exklusives Design des offiziellen Spielballs



Die X5000 Germany 2017 Edition weist eine kräftige Farbpalette in Schwarz, Rot und Gold auf, was durch die Farben der Nationalflagge des Gastgeberlands Deutschland inspiriert ist. Das Logo der 23. IHF Handball-Weltmeisterschaft der Frauen ist deutlich auf dem Ball zu erkennen.



2. Maximale Leistung und verbesserte Griffigkeit



Moltens Elite X5000 Handball besteht aus einem Premium-Überzugsmaterial, das eine außergewöhnliche Griffigkeit sowie verbesserte Ballkontrolle und Genauigkeit bietet, was ihn zur idealen Wahl für Wettkämpfe auf höchstem Niveau macht.



Produktübersicht:



Spiel-Veranstaltung



23. IHF Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2017 in Deutschland Spielplan: 1. bis 17. Dezember Austragungsorte: Leipzig, Magdeburg, Bietigheim-Bissingen, Trier, Oldenburg, Hamburg



Informationen zu Molten



Molten, ein Hersteller von Bällen und Sportausrüstung, fertigt seit 1958 Basketbälle, Handbälle, Fußbälle und Volleybälle von kompromissloser Qualität an und vermarktet diese. Molten hebt weiterhin globale Standards an und liefert die offiziellen Spielbälle sowie offizielle Sportausrüstung für die großen Ligen, Teams und internationalen Wettkämpfe rund um die Welt.



"Für das echte Spiel"



Moltens Markenbotschaft "Für das echte Spiel" ("For the Real Game") fasst zusammen, was wir durch unsere Produkte und Aktivitäten zu erreichen hoffen. Wir sind der Überzeugung, dass das echte Spiel nur stattfindet, wenn makellose Bälle und eine einwandfreie Sportausrüstung die Sportler in die Lage versetzen, ihr volles Potenzial zu erreichen und ihre Leistung zu maximieren.



