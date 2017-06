Nach Ausbruch aus einem vorangegangenen Abwärtstrend hielt sich die Aktie von Salzgitter bis vor kurzem noch in einer zwischengeschalteten Konsolidierung auf - diese ist aber gerade im Begriff aufgelöst zu werden, kurzfristig ergeben sich hieraus hervorragende Long-Chancen!

Noch bis Mitte 2016 steckte der Trendverlauf des Salzgitter-Wertpapiers in einer langfristigen Abwärtsbewegung, die das Papier bis auf ein Niveau von 16,80 Euro im abgelaufenen Jahr abwärts gedrückt hat. Erst an dieser Stelle drehte der Trendverlauf wieder zur Oberseite ab, sodass die Aktie im Oktober letzten Jahres über den langfristigen Abwärtstrendkanal zulegen und ein erstes Zwischenhoch bei 38,45 Euro markieren konnte. Ein zwischengeschalteter Rücksetzer zurück auf das Unterstützungsniveau von rund 30,00 Euro musste vorher aber noch vollzogen werden, ehe Salzgitter wieder Fahrt zur Oberseite aufnahm und wie bereits in Analyse vom 15. Mai 2017: "Salzgitter: Aktie kämpft ums Weiterkommen" favorisiert ...

