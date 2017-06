NÜRNBERG (Dow Jones)--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland wächst auf hohem Niveau dynamisch weiter. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stieg im Juni um 3 Punkte auf 235 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. "Der Vorjahresabstand fällt mit 19 Punkten erneut sehr deutlich aus", teilte die BA mit.

Die gute Entwicklung zeige sich auch in den Branchen - in fast allen bestehe weiterhin ein hoher Bedarf an neuem Personal. Außer im Öffentlichen Dienst sei die Arbeitskräftenachfrage in allen Branchen höher als vor einem Jahr.

Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.

