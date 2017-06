Luzern (ots) - Am 26. April 2018 verleiht das SWISS EXCELLENCE

FORUM zum achten Mal den den Swiss Ethics Award im KKL Luzern.

Ausgezeichnet werden Organisationen und Unternehmen für herausragende

ethische Leistungen in der Wirtschaft. Bewerbungen können bis Ende

September eingereicht werden.



Eine zukunftsorientierte Marktwirtschaft braucht Unternehmen, die

sich ethischen Grundprinzipien für eine nachhaltige Zukunft

verpflichten. Wer an den Schalthebeln der Wirtschaft sitzt, trägt

eine besondere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der

Umwelt. Vor diesem Hintergrund werden mit dem Swiss Ethics Award

bemerkenswerte Projekte honoriert, welche neue Massstäbe für

verantwortungsbewusstes wirtschaftliches Handeln und ganzheitliche

Unternehmensführung setzen. 2016 wurde die Weleda AG mit dem Award

ausgezeichnet.



Zur Teilnahme am Swiss Ethics Award angesprochen sind

Organisationen und Unternehmen, die sich durch Ihre Leistungen im

Markt durchsetzen müssen. Bewerbungen können bis am 30. September

2017 eingereicht werden. Bestandteil der Bewerbung sind ein

Kurzporträt der Organisation sowie Ausgangslage, Zielsetzung,

Massnahmen und Nutzen des Projekts. Die Eingabe- und

Bewertungskriterien sind auf der Website

www.swiss-excellence-forum.ch ersichtlich.



Das SWISS EXCELLENCE FORUM engagiert sich seit seiner Gründung im

Jahr 1999 konsequent für ganzheitliches unternehmerisches Denken und

Handeln und trägt damit zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Schweiz

bei. Seit 2016 stellt das FORUM zudem mit dem Swiss Ethics Model ein

Führungsinstrument zur Verfügung, mit dem die ethische Performance

einer Organisation nachhaltig entwickelt werden kann. Das Modell

wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Ethik-Zentrum der Universität

Zürich entwickelt und schliesst in einem zunehmend globalisierten

Marktumfeld eine kritische Lücke im Managementsystem.



