Liebe Trader,

Mit einem finalen Verlaufstief bei 16,80 Euro im Februar 2016 verabschiedete sich die Aktie des Stahlkochers Salzgitter von ihren vorläufigen Tiefpunkt und baut seither die Kursgewinne deutlich aus. Binnen Jahresfrist gelangen so ein Anstieg über einen langfristigen Abwärtstrend und Kursgewinn auf ein Jahreshoch von 38,45 Euro. Zwischenzeitlich geriet das Papier aber in eine kurzzeitige Konsolidierung und gab auf die markante Horizontalunterstützung von rund 30,00 Euro nach - Von dort aus konnte jedoch die übergeordnete Trendbewegung wieder aufgenommen werden und führte wie bereits in der Analyse vom 23. Mai 2017: "Salzgitter AG - Der Trend hat schon wieder gedreht!" favorisiert an das Zwischenhoch von 36,45 Euro aufwärts. Doch die Aktionäre wollen scheinbar auf einen baldigen Test der Jahreshochs hinaus, was noch genügend Restpotential für einen direkten Long-Einstieg bei Salzgitter bietet.

Long-Chance:

Weitere Kursgewinne können nun auf Sicht der nächsten Wochen folgen und erlauben es die Jahreshochs bei 38,45 Euro zu testen - bei entsprechender Kursstärke könnte sogar übergeordnet die runde Marke von 40,00 Euro angesteuert werden. Hierauf können Anleger nun über entspreche Long-Instrumente setzen und auf Sicht von nur wenigen Handelstagen eine überdurchschnittlich hohe Rendite erzielen. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch knapp unterhalb der Marke von 35,00 Euro aufhalten, darunter ist nämlich ein Rückläufer zurück auf den EMA 50 bei aktuell 34,06 Euro zu erwarten. Merklich eintrüben dürfte sich das Chartbild hingegen erst darunter und über den gleitenden Durchschnitt EMA 200 bei 32,64 Euro möglicherweise zurück auf das größere Unterstützungsniveau von rund 30,00 Euro abwärts führen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 36,24 Euro

Kursziel: 38,45 / 40,00 Euro

Stopp: < 35,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,24 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Salzgitter AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 36,24 Euro; 10:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.