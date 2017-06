Vapiano (WKN:A0WMNK) hat den Sprung an die Börse geschafft. Die Fantasie, dass daraus ein internationaler Champion der gehobenen Schnellrestaurants entstehen könnte, hat das Interesse vieler Anleger geweckt. Nach dem Studium der Zahlen und der Strategie, denke ich aber, dass es vorerst gute Gründe gibt, lieber in gutes Essen als in diese Aktie zu investieren.

Die Zeiten haben sich geändert

Während Ketten wie McDonald's (WKN:856958), Burger King (Restaurant Brands International (WKN:A12GMA)) und KFC (Yum! Brands (WKN:909190)) damals fast freie Bahn hatten, ist das Feld heute dicht gedrängt. Vor Jahrzehnten waren Franchising und Systemgastronomie noch disruptive Konzepte, heute sind es alte Hüte.



In die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...