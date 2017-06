Historische finanzielle Renditen: Schweiz an der Spitze des RankingsCredit Suisse Research Institute veröffentlicht Studie «Switzerland: A Financial Market History»29.06.2017(https://youtu.be/dluuFk1aUEE: https://youtu.be/dluuFk1aUEE)(: https://youtu.be/gktGLnjZuL8)

Stabilität führt zu überdurchschnittlichen Renditen in der Schweiz

Dem Bericht zufolge belegte die Schweiz in der 117-jährigen Auswertungsperiode bei den am wenigsten volatilen Aktien- und Anleihenmärkten die vierte bzw. zweite Stelle. Diese Stabilität zeigt sich auch in den Renditen: In den letzten 117 Jahren erzielten Aktien annualisierte Realrenditen von 4,4 % und lagen damit über dem europäischen Durchschnitt. Ebenso erwies sich der Anleihenmarkt mit einer annualisierten Realrendite von 2,3 % performancebezogen als einer der besten der Welt. Einfach gesagt bedeutet dies, dass die Kaufkraft einer vor über einem Jahrhundert getätigten Erstinvestition von CHF 1 mit reinvestierten Dividenden bei Aktien um das 159-Fache und bei Anleihen um das 15,1-Fache gewachsen wäre. Der Schweizer Franken wertete gegenüber dem US-Dollar um 0,71 % pro Jahr auf. Wie die Analyse eindrücklich zeigt, haben alle Währungen in den 22 untersuchten Ländern in der 117-jährigen Auswertungsperiode gegenüber dem Schweizer Franken abgewertet.

Richard Kersley, Leiter Global Research Product bei der Credit Suisse, sagt dazu: «Der Bericht "Switzerland - A Financial Market History" bietet eine einzigartige historische Perspektive auf eine sich rasch verändernde Anlagediskussion. Die wichtigsten Erkenntnisse des Berichts bestätigen, dass die Schweiz finanziell ein Schwergewicht ist und im globalen Finanzsektor viele erste Plätze belegt.»

Der wichtigste Erfolgsfaktor: die niedrige Inflation

Die Studie bestätigt, dass die Schweiz neben der langfristigen Stabilität und der geringen Volatilität von der weltweit niedrigsten Inflationsrate profitiert hat, die über die 117 Jahre bei 2,2 % pro Jahr lag. Die Zweitplatzierten, die USA und die Niederlanden, verzeichneten eine Rate von 2,9 %. Dieser scheinbar kleine Unterschied bedeutet, dass die Konsumenten in der Zeit, in der die Preise in der Schweiz um das Zwölffache stiegen, in den Niederlanden und den USA eine Teuerung um das 27- bzw. 28-Fache hinnehmen mussten. Für die Nachbarländer der Schweiz sind die Zahlen wesentlich höher: Frankreich, Deutschland, Italien und Österreich verzeichneten Phasen mit sehr hoher Inflation.

Burkhard Varnholt, Chief Investment Officer Schweiz bei der Credit Suisse, kommentiert: «Preisstabilität ist die beste Grundlage für wirtschaftliche und politische Stabilität. Für den geduldigen Anleger führt sie zu starken Gesamtrenditen. So ist ein einzigartiges Umfeld entstanden, das dem Finanzplatz Schweiz einen globalen Vorteil verschafft.»

(https://www.credit-suisse.com/ch/de/about-us/research/research-institute/publications.html: https://www.credit-suisse.com/ch/de/about-us/research/research-institute/publications.html)

«Switzerland: A Financial Market History» ist eine Langzeitstudie, die Anlagerenditen über einen Zeitraum von 117 Jahren ab dem Jahr 1900 in allen wichtigen Anlagekategorien erfasst. Der Bericht wurde zusammen mit Professor Elroy Dimson von der Cambridge Judge Business School und Professor Paul Marsh und Dr. Mike Staunton von der London Business School erstellt, die als führende Experten im Bereich der Analyse der langfristigen Performance und Trends bei globalen Anlageklassen anerkannt sind.

Der Bericht basiert auf dem Datensatz des Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook und umfasst folgende Länder: zwei nordamerikanische Länder (Kanada und USA), zehn Staaten der Eurozone (Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien), sechs europäische Märkte ausserhalb der Eurozone (Dänemark, Grossbritannien, Norwegen, Russland, Schweden und Schweiz), vier Länder in der Region Asien-Pazifik (Australien, China, Japan und Neuseeland) und einen afrikanischen Markt (Südafrika).

Das Credit Suisse Research Institute ist der hauseigene Thinktank der Credit Suisse. Das Institut wurde nach der Finanzkrise 2008 eingerichtet, um langfristige wirtschaftliche Entwicklungen zu untersuchen, die nicht nur im Bereich Finanzdienstleistungen, sondern auch darüber hinaus weltweite Auswirkungen haben bzw. voraussichtlich haben werden. Weitere Informationen über das Credit Suisse Research Institute finden Sie unter (www.credit-suisse.com/researchinstitute: https://www.credit-suisse.com/ch/de/about-us/research/research-institute.html).

Credit Suisse AG

Die Credit Suisse AG ist einer der weltweit führenden Finanzdienstleister und gehört zur Unternehmensgruppe der Credit Suisse (nachfolgend «die Credit Suisse»). Als integrierte Bank kann die Credit Suisse ihren Kunden ihre Expertise aus Private Banking, Investment Banking und Asset Management aus einer Hand anbieten. Die Credit Suisse bietet Unternehmen, institutionellen Kunden und vermögenden Privatkunden weltweit sowie Retailkunden in der Schweiz fachspezifische Beratung, umfassende Lösungen und innovative Produkte. Die Credit Suisse mit Hauptsitz in Zürich ist in über 50 Ländern tätig und beschäftigt etwa 46'640 Mitarbeitende. Die Namenaktien (CSGN) der Credit Suisse Group AG, der Muttergesellschaft der Credit Suisse, sind in der Schweiz sowie, in Form von American Depositary Shares (CS), in New York kotiert. Weitere Informationen über die Credit Suisse finden Sie unter www.credit-suisse.com.

