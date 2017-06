Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich vor dem Gipfel der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) Ende kommender Woche in Hamburg entschlossen gegen Handelsprotektionismus gestellt und die darauf gerichtet Politik von US-Präsident Donald Trump scharf angegriffen. "Wer glaubt, die Probleme dieser Welt mit Isolationismus und Protektionismus lösen zu können, der unterliegt einem gewaltigen Irrtum", sagte Merkel in einer Regierungserklärung im Bundestag.

Nur, wenn die G20 weiter für eine zunehmende ökonomische Integration und grenzüberschreitenden Handel arbeiteten, erreichten sie eine stabile Weltordnung. "Mein Ziel ist es deshalb, dass vom G20-Gipfel ein deutliches Signal für freie Märkte und gegen Abschottung ausgeht", kündigte Merkel an. Den Multilateralismus zu stärken, sei der Gedanke, der sich wie ein roter Faden durch die Gipfelerklärung ziehen solle.

So könne man zur Klimapolitik "in Hamburg keine einfachen Gespräche erwarten", konstatierte sie mit Blick auf den angekündigten Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen. "Der Dissens ist offenkundig", sagte Merkel und kündigte an, sie werde diesen bei den Beratungen in der Hansestadt "nicht übertünchen". Vielmehr sei sie "entschlossen, sie so zu führen, dass sie dem Ziel des Pariser Abkommens dienen".

Dieses Abkommen sei "unumkehrbar" und "nicht verhandelbar", machte Merkel klar. Die Europäische Union (EU) sei nach der Entscheidung der USA "entschlossener denn je", das Pariser Abkommen umzusetzen, und werde nicht warten, bis auch "der Letzte auf der Welt" vom Klimawandel überzeugt sei.

Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich bezeichnete Merkel als "entscheidend" für den Erfolg Europas, und sie betonte, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und sie hätten vereinbart, einen Fahrplan für die Vertiefung der Eurozone zu entwickeln. "Mir ist sehr wichtig, dass hierfür die Rahmenbedingungen stimmen", hob die Kanzlerin aber hervor. Risiken, Haftung und Entscheidung müssten weiter in einer Hand bleiben.

