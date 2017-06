FMW-Redaktion

Es hat sich etwas verändert in den letzten Wochen! Die Profis unter den Investoren, die monatelang, ja jahrelang sehr bullisch waren für den Dax, scheinen den Schalter komplett umgelegt zu haben! Man geht nun offensichtlich davon aus, dass die Hausse an den Aktienmärkten beendet ist - und findet in den Aussagen von Mario Draghi eine Bestätigung.

Die Profis wissen eines: wenn die Notenbanken die Zügel lockern, ist es Zeit zu kaufen - und wenn sie die Zügel straffen, sollte man wohl besser verkaufen! Und genau das haben die Profis auch gemacht: sie bleiben extrem bärisch, noch bärischer als in der Vorwoche schon: nun sind nur noch 24% der Profis bullisch, -3% zur Vorwoche. Das Lager der Bären hingegen gewinnt weitere Anhänger und stellt nun sogar die absolute Mehrheit mit 51% (+4% zur Vorwoche). Neutral sind 25% (-1% zur Vorwoche).

Was ist da los? Joachim Goldberg meint, dass die Profis hier einen Paradigmenwechsel erkennen:

