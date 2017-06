-------------------------------------------------------------- Ihr direkter Draht zu uns: http://ots.de/aChXZ --------------------------------------------------------------



Berlin (ots) - Die Sozialen Medien sind für Unternehmer vor allem eines: Ein Marktplatz. In kaum einem anderen Bereich ist es so unkompliziert möglich ein großes, targetiertes Publikum gezielt anzusprechen. Nach der ersten Euphorie der digitalen Gründerjahre haben sich soziale Plattformen einerseits und die wirkungsvollen Präsentationsformen andererseits weiterentwickelt, zu einer Basis des informativen Dialogs. Social Media Marketing ist mehr denn je der direkte Weg zum Kunden.



Das Marketing in Sozialen Medien hat viele Vorteile, die den Bedürfnissen gewerblicher Anbieter auf natürliche Weise entgegenkommen. Zum einen bieten die etablierten Plattformen bisher unbekannte interaktive Möglichkeiten, zum anderen ist die gezielte Verbreitung von Botschaften angesichts der potentiellen Reichweite unerreicht kostengünstig. Die Geschäftsmodelle der Plattformbetreiber, deren Finanzierung nicht vom Nutzer aufgebracht wird, haben zu einer subtilen Optimierung der Netzwerke im Hinblick auf die Verbreitung von Marketinginhalten geführt. Sowohl der individuellen, als auch der kommerziellen Werbung bieten sie viel Raum zur Entfaltung.



p-Smart Social Service, Ihre individuelle Marketingstrategie



Die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten spiegelt der Smart Social Service "S³" von p-reputation wieder. Mit unseren Content Services können wir mit Ihnen gemeinsam eine ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Medienstrategie entwickeln. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Möchten Sie ein originelles Produkt platzieren, können sie auf virales Marketing mit frechen Botschaften setzen. Sie können aber auch Kundenkontakt aufbauen und in Dialog mit Marktteilnehmern treten. Regelmäßige Einblicke in Ihr Unternehmen stärken nicht nur das Kundenvertrauen, sondern machen Sie auf dem Arbeitsmarkt interessant - insbesondere, wenn Fachkräfte Mangelware sind. Auch zur Informationsgewinnung über Ihre Branche, über Trends oder Kampagnen eignet sich die umfassende Datenbasis, die auf Sozialen Netzwerken zur Verfügung steht. Selbst ohne eigene Internetseite können Sie ihre Wahrnehmung als Experte steigern, wenn Sie sich regelmäßig zum aktuellen Geschehen äußern.



Perspektiven und Chancen



p-reputation stellt Ihnen für Ihre Präsentationsstrategie ein in vielen Bereichen erfahrenes Team zur Verfügung. Bei der Strategieentwicklung haben Ihre Wünsche und Ziele uneingeschränkte Priorität. "Die Dynamik der Sozialen Netzwerke hat uns dazu bewogen auf die Definition eines vorgefertigten Produktes zu verzichten. Stattdessen wird mit dem Kunden ein völlig individuelles Konzept erstellt.", so Eugen Hoppe, Unternehmensgründer und Geschäftsführer von p-reputation. "Wir stellen den Wünschen des Kunden unsere Erfahrung in der Entwurfsphase und unsere Fähigkeiten in der Umsetzungsphase zur Seite." Auf diese Weise entsteht eine maßgeschneiderte Social Media Repräsentanz bei der vom Stil über die ausgewählten Medien bis hin zum Controlling alles frei definierbar ist. Der digitale Markt hat Rundfunk, Fernseh- und Printwerbung bereits weit hinter sich gelassen. Gerne werden wir auch mit Ihnen ein unverbindliches Gespräch über Ihre Chancen in den Sozialen Medien führen. Beratung inklusive. :)



Pressekontakt: Eugen Hoppe PRM Prestige & Reputation GmbH Kurfürstendamm 234 10719 Berlin Mail: info@p-reputation.com Tel.: 030 20007018