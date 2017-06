Original-Research: _wige MEDIA AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu _wige MEDIA AG Unternehmen: _wige MEDIA AG ISIN: DE000A1EMG56 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.06.2017 Kursziel: 3,70 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann Rollout von sporttotal.tv verläuft nach Plan Wir haben im Rahmen eines Unternehmensbesuchs das Management von _wige getroffen und dabei insb. den aktuellen Stand des Rollouts von sporttotal.tv diskutiert. Insgesamt ist _wige mit der Entwicklung des neuen Geschäftsfelds sporttotal.tv zufrieden. Bis jetzt wurden 60 Kamerasysteme installiert, womit sich _wige hinsichtlich der Kamerainstallationen im Plan für die Jahresziele befindet (200 installierte Kameras zum Jahresende). Abgesehen von kleinen technischen Schwierigkeiten kam es bis jetzt zu keinen Beeinträchtigungen, die den weiteren Rollout verzögern könnten. Die Anzahl der Views ist weiterhin sehr ungleichmäßig. Der aktuelle Durchschnitt über alle Kanäle (Live, VoD und Social-Media) beträgt 12.500 Views und liegt damit im Plan. Grundsätzlich ist zu beobachten, dass die Zuschauerzahlen für kurze Highlight-Videoclips deutlich höher sind als für komplette Live-Übertragungen. Das seit einigen Wochen erscheinende Best-of-Video in Kooperation mit BILD ('Tore Tritte Trallalla') verdeutlicht dies. Hier wurden auf der Facebook-Seite von Sport Bild in der Spitze sogar mehr als 420.000 Views erzielt. Wenngleich erst 30% der avisierten Kamerasysteme für 2017 installiert sind und die Zuschauerzahlen noch sehr stark schwanken, scheint das Interesse an dem Konzept auch aus dem Ausland groß zu sein. Durch eine bereits in Auftrag gegebene Studie möchte _wige die Potenziale für einen Rollout in anderen EU-Ländern prüfen. Wir erwarten, dass noch im laufenden Jahr erste Kamerasysteme auch in einem weiteren EU-Land installiert werden und rechnen dahingehend mit positivem Newsflow in den kommenden Monaten (MONe: 10-20 zusätzliche Kamerainstallationen in 2017 ex. Deutschland). Um den Rollout insbesondere im Heimatmarkt voranzutreiben, verhandelt _wige aktuell mit dem Initialpartner DFB. Hier könnte es zeitnah zum Abschluss eines langjährigen Vertrags kommen, der u.E. einen wichtigen Schritt für den Ausbau des Geschäftsfeldes darstellt. Darüber hinaus gehen wir nicht davon aus, dass die sporttotal.tv GmbH dauerhaft eine 100%ige Tochtergesellschaft der _wige MEDIA AG bleibt. Die bestehenden Partnerunternehmen könnten sich durch z.B. Bareinlagen oder Media for Equity beteiligen. Dies wäre insbesondere vor dem Hintergrund einer weiteren geografischen Expansion ein denkbares Szenario, um die dafür notwendigen Mittel zu bekommen. Trotz des bisher positiven Verlaufs bei sporttotal.tv wurde der endgültige Proof-of-Concept noch nicht mit Ablauf der Pilotphase im Mai geliefert. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass es eine leichte zeitliche Verzögerung bei der Implementierung des sporttotal.tv Portals gab. Des Weiteren hat sich die Zusammenarbeit mit Media Impact hinsichtlich der Werbepartner leicht verzögert. Wir erwarten den endgültigen Proof-of-Concept daher erst im Oktober und damit nach Beginn der neuen Fußball-Saison. Fazit: _wige befindet sich bezüglich des Rollouts von sporttotal.tv weitgehend im Plan und arbeitet mit Hochdruck am Proof-of-Concept. Insgesamt sehen wir die Equity Story damit voll intakt und bestätigen unser Kaufen-Rating mit unverändertem Kursziel von 3,70 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum Leistungsspektrum der Montega AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15363.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

