München - Das Interesse an passiven Anleihe-Strategien nimmt zu, so Jorgen Kjaersgaard, Head of European Corporate Credit, und Sahil Khan, Quantitative Analyst Fixed Income, beim Asset Manager AB.Doch Vorsicht: Viele Investoren würden ihre Erfahrung mit Aktien-ETFs blindlinks auf entsprechende Anleihen-Produkte übertragen. Dabei könnten sich diese erheblich unterscheiden, insbesondere im hochverzinslichen Bereich. Die Experten von AB sind davon überzeugt, dass europäische High-Yield-ETFs und die Indices, die sie nachzubilden versuchen, strukturell problembehaftet sind. Das erkläre auch ihre nachhaltigen Mindererträge gegenüber dem breiten Markt.

