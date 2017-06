St. Gallen (ots) - Pro Senectute Schweiz und Raiffeisen Schweiz

bündeln ihre Kompetenzen in den Bereichen Vorsorge und Wohnen. Im

Vordergrund der Kooperation stehen die gemeinsame Sensibilisierung

der Bevölkerung hinsichtlich der finanziellen Planung ihrer

Pensionierung und der Wissensaustausch zu neuen Bedürfnissen bei der

Wohnsituation im Alter.



Die finanzielle Planung der Pensionierung, einschneidende

Veränderungen in der Wohnsituation und die Nachlassplanung stellen

Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörige vor schwierige

Entscheidungen. Um sie hierbei bestmöglich zu begleiten, vereinbaren

Pro Senectute Schweiz und Raiffeisen Schweiz eine Kooperation. Die

Schwerpunkte der strategischen Partnerschaft liegen auf den Themen

Vorsorge, Pensionsplanung, Erbschafts- und Nachlassplanung, digitaler

Zahlungsverkehr sowie Wohnen im Alter. Erste gemeinsame Aktivitäten

wie Kurse oder Schulungen für Kunden und Mitarbeitende sollen ab

Herbst 2017 durchgeführt werden.



Bündelung der Kompetenzen in Vorsorge und Wohnen



Mit der Kooperation erweitern beide Partner ihre Kompetenz in der

Beratung von Menschen über 55 Jahren. Die Zusammenarbeit auf

nationaler Ebene wird durch regionale Projekte verschiedener

Regionalverbände sowie Raiffeisenbanken und Pro Senectute

Organisationen ergänzt. Für Pro Senectute Schweiz bedeutet die

Kooperation einen Kompetenzgewinn im Bereich der finanziellen

Vorsorge - jenem Bereich, der für etliche Abhängigkeiten im Alter

verantwortlich ist und vielen Menschen ein selbstbestimmtes

Älterwerden verunmöglicht. Raiffeisen Schweiz ermöglicht die

Zusammenarbeit eine Positionierung und weitere Know-how-Steigerung in

den Bereichen Nachlass- und Vorsorgeplanung.



«Der grosse Erfahrungsschatz von Pro Senectute hinsichtlich der

Fragestellungen älterer Menschen hilft uns dabei, unsere Kunden noch

umfassender beraten zu können», so Michael Auer, Leiter Departement

Privat- und Anlagekunden von Raiffeisen Schweiz. Béatrice Fink,

Mitglied der Geschäftsleitung von Pro Senectute Schweiz: «Dank der

Kooperation mit Raiffeisen können wir künftig verstärkt auch jüngere

Menschen dafür sensibilisieren, sich möglichst frühzeitig mit ihrer

finanziellen Vorsorge zu beschäftigen.»



