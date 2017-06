Der Wechselkurs von Australischen Dollar (AUD) in US-Dollar (USD) setzt seine seit Anfang Mai bestehende, steigende Tendenz fort und nähert sich dabei Schritt für Schritt dem Ziel um 0,78 US-Dollar an. Diese Schritte wurden zuletzt größer, was die Long-Position mittlerweile deutlich ins Plus hievte.

Die ansteigende Tendenz seit Anfang Mai hält im Wechselkurs von Australischen Dollar in US-Dollar weiter an. Dabei übertrafen die Notierungen zuletzt das zuvor erreichte Zwischenhoch um 0,764 US-Dollar und streben in diesen Tagen weiter nach oben. Unsere Mitte Mai hierzu erstmals vorgestellte Idee, mit der WKN DG9FVN auf einen steigenden Wechselkurs von Australischen Dollar und US-Dollar zu setzen, erhöhte ihren Gewinn. Der vorgestellte Open End Turbo Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 6,12 Euro und liegt mit 44 Prozent ...

