FRANKFURT (dpa-AFX) -



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.06.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS PROVIDENT FINANCIAL TARGET TO 3150 (3600) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS CUTS STAGECOACH GROUP PLC TARGET TO 195 (220) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS RAISES DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 400 (370) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG INITIATES TAPTICA INTERNATIONAL WITH 'BUY' - TARGET 420 PENCE

- BERENBERG RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1650) PENCE - 'BUY'

- DEUTSCHE BANK CUTS INTERTEK TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 4200 (4150) PENCE

- DEUTSCHE BANK CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 2800 (2900) PENCE - 'BUY'

- DEUTSCHE BANK RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2575 (2535) PENCE - 'BUY'

- GOLDMAN CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 44 (51) PENCE - 'SELL'

- GOLDMAN RAISES CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 3650 (3580) PENCE - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN RAISES IMPERIAL BRANDS TARGET TO 4100 (4070) PENCE - 'CONV. BUY LIST'

- GOLDMAN RAISES MERLIN ENTERTAINMENTS TARGET TO 470 (460) PENCE - 'NEUTRAL'

- HSBC CUTS CAPITAL & REGIONAL TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 62 (66) PENCE

- HSBC CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 38 (42) PENCE - 'REDUCE'

- HSBC RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 360 (340) PENCE - 'HOLD'

- HSBC REINITIATES LONDON STOCK EXCHANGE WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 3600 PENCE

- INVESTEC REINITIATES RECKITT BENCKISER WITH 'SELL' - PRICE TARGET 7500 PENCE

- INVESTEC REINITIATES TATE & LYLE WITH 'SELL' - PRICE TARGET 685 PENCE

- INVESTEC RESUMES BAT WITH 'HOLD' - TARGET 5500 PENCE

- INVESTEC RESUMES DIAGEO WITH 'SELL' - TARGET 2200 PENCE

- INVESTEC RESUMES IMPERIAL BRANDS WITH 'BUY' - TARGET 4360 PENCE

- JPMORGAN CUTS KIER GROUP PRICE TARGET TO 1429 (1639) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 160 (190) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN CUTS STAGECOACH TARGET TO 149 (166) PENCE - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4650 (4550) PENCE - 'NEUTRAL'

- LIBERUM CUTS UTILITYWISE PRICE TARGET TO 206 (228) PENCE - 'BUY'

- MORGAN STANLEY CUTS MEDICLINIC TO 'EQUAL-W.' ('OVERW.') - TARGET 775 (825) P.

- MORGAN STANLEY RAISES JOHNSON MATTHEY TO 'OVERW.' ('EQUAL-W.') - TARGET 3500 P.

- PANMURE RAISES HARVEY NASH GROUP PRICE TARGET TO 125 (110) PENCE - 'BUY'

- PANMURE RAISES HUTCHISON CHINA MEDI PRICE TARGET TO 3840 (3530) PENCE - 'BUY'

- RBC CAPITAL CUTS ACACIA MINING PRICE TARGET TO 285 (315) PENCE - 'UNDERPERFORM'

- RBC CAPITAL CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 820 (860) PENCE - 'SECTOR PERFORM'

- RBC CAPITAL CUTS BHP BILLITON TARGET TO 1500 (1525) PENCE - 'SECTOR PERFORM'

- RBC CAPITAL CUTS KAZ MINERALS TARGET TO 470 (520) PENCE - 'SECTOR PERFORM'

- RBC CAPITAL CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4200 (4400) PENCE - 'TOP PICK'

- RBC CAPITAL RAISES FRESNILLO PLC TARGET TO 1400 (1090) PENCE - 'UNDERPERFORM'

- RBC CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1650 (1800) PENCE - 'OUTPERFORM'

- RPT/MORGAN STANLEY RAISES HSBC TO 'OVERWEIGHT' ('EW') - PRICE TARGET 850 (745) PENCE



