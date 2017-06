Die Bundesbank will kleinere Geldinstitute bei der Bankenregulierung entlasten und für mehr Verhältnismäßigkeit sorgen. Dennoch wolle man gleichzeitig an den strengen Regeln für Eigenkapital und Liquidität festhalten.

Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret will kleinere Geldhäuser bei der Regulierung entlasten, ohne ihnen einen Freifahrtschein auszustellen. So sollten die strengen Regeln für Eigenkapital und Liquidität beibehalten werden, sagte er am Donnerstag laut Redetext auf dem bayerischen Sparkassentag in Erlangen. Ein systematisches Absenken der Mindestanforderungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...