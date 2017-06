Der DAX hat am Mittwoch noch einmal Schlimmeres verhindert. Durch den Anstieg von im Tief bei 12.536 Punkten auf 12.647 Zähler zu Handelsschluss gelang dem deutschen Leitbarometer der Wiedereintritt in seine mehrwöchige Schiebezone. Zudem wurde das am Morgen aufgerissene Gap gleich wieder geschlossen. Das alles ist aber für die Katz', wenn er jetzt wieder abbröckelt.

