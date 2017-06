Von Andrea Thomas und Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) lehnt eine Rede des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland in der kommenden Woche ab. Er habe seinem türkischen Kollegen gesagt, "dass das keine gute Idee ist", sagte Gabriel bei einem Staatsbesuch in Russland. Er bestätigte, dass ein entsprechender Antrag der türkischen Seite in Berlin eingegangen sei. Erdogan will am Rande des G20-Gipfels in Hamburg zu Anhängern sprechen.

Der SPD-Politiker schlägt sogar vor, die Praxis generell zu ändern. "Ich habe der Bundeskanzlerin den Vorschlag gemacht, ganz generell eine geänderte Bewertung solcher Auftritte in Deutschland vorzunehmen", meinte er. Die Bundesregierung wolle nicht, dass hier lebende Türken durch Konflikte in ihrem Heimatland aufgewiegelt würden.

Auch SPD-Chef Martin Schulz hatte sich gegen Erdogan gestellt. "Ausländische Politiker, die unsere Werte zu Hause mit Füßen treten, dürfen in Deutschland keine Bühne für Hetz-Reden haben", sagte er der Bild-Zeitung. Auch die Union will die Rede des türkischen Präsidenten verhindern. "Der Außenminister hat es in der Hand, mit einer klaren Ansage politische Auftritte des AKP-Vorsitzenden in Deutschland nach dem G20-Gipfel rechtssicher zu unterbinden", sagte CDU-Innenstaatssekretär Günter Krings der Rheinischen Post.

Die Beziehung zwischen der Bundesrepublik und der Türkei sind so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Erdogans autoritäre Politik, die Verhaftung des Journalisten Deniz Yücel und das Besuchsverbot für deutsche Abgeordnete bei den im türkischen Incirlik stationierten Bundeswehrsoldaten belasten das Verhältnis. Erdogan wiederum reibt sich an Deutschland, weil geflohene türkische Militärs hierzulande Asyl erhalten haben. Er verdächtig sie, den gescheiterten Putsch unterstützt zu haben.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2017 04:54 ET (08:54 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.