Bern (awp/sda) - Die Schweizerische Post investiert in den nächsten drei Jahren 150 Mio CHF in die Paketverarbeitung. Geplant ist der Bau von drei neuen regionalen Paketzentren in den Kantonen Graubünden, Tessin und Wallis. Die Post teilte am Donnerstag mit, dass sie mit der Investition auf das starke Wachstum im Onlinehandel ...

