FRANKFURT (Dow Jones)--Der Konjunkturaufschwung in Europa erfasst mehr und mehr Länder, und die Arbeitslosigkeit befindet sich auf einem langsamen, aber stetigen Rückzug. Vor diesem Hintergrund steigt auch die Wirtschaftsstimmung. Im Juni legte der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung spürbar um 1,9 Zähler auf 111,1 Punkte zu. Das ist der höchste Stand seit August 2007.

Die Stimmung hellte sich auf breiter Front auf, besonders deutlich in Industrie, Einzelhandel, Bau und unter den Konsumenten, während es bei den Dienstleistern nur einen leichten Anstieg gab.

Volkswirte hatten lediglich mit einem kleinen Indexanstieg auf 109,5 Zähler gerechnet. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator kletterte um 1,6 Zähler auf 111,3 Punkte.

Der Sammelindex zur Wirtschaftsstimmung umfasst die Einschätzung von Industrie, Bauwirtschaft und Dienstleistungsgewerbe sowie das Verbrauchervertrauen und die Entwicklung des Einzelhandels.

Für Deutschland stieg der Index auf 111,9 Punkte von 109,5 im Vormonat. Auch in Frankreich gab es einen merklichen Anstieg auf 109,8 Zähler von 107,6 Punkte. In Spanien kam es zu einer leichten Steigerung, in Italien stagnierte die Stimmung.

Die Zuversicht der Industrie in der Eurozone stieg kräftig auf plus 4,5 Punkte von plus 2,8 im Vormonat. Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf plus 2,9 Punkte erwartet. Beim Verbrauchervertrauen für den gemeinsamen Währungsraum wurde ein Indexstand von minus 1,3 Punkte nach minus 3,3 Zähler gemeldet. Das ist der höchste Stand seit April 2001. Das entsprach der ersten Veröffentlichung und auch den Prognosen von Volkswirten.

June 29, 2017

