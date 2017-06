Die Nachfrage nach Arbeitskräften für den deutschen Arbeitsmarkt steigt weiter an. Dies sei vor allem auf die guten Konjunkturdaten zurückzuführen. Insbesondere im verarbeitenden Gewerbe werden Mitarbeiter gesucht.

Dank der guten Konjunktur steigt die Nachfrage nach Mitarbeitern in Deutschland und die Zahl der offenen Stellen. Nahezu in allen Branchen gebe es einen großen Bedarf von Arbeitskräften, berichtete die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag mit Verweis auf ihren monatlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...