Zürich - Die swissQuant Group und Avaloq bauen ihr gemeinsam entwickeltes Wealth-Advisory-Modul weiter aus. Die auf Integration und Automation ausgerichtete Technologie setzt bei der zielorientierten Vermögensberatung an: So können Banken beispielsweise ihren Affluent- und Private-Banking-Kunden eine umfassende Beratungsdienstleistung anbieten, die auf ihren individuellen Zielen und Wünschen basiert. Die Dienstleistung baut auf dem Bereich der Finanzplanung auf und umfasst neben der Übersetzung der Ziele und Wünsche in ein konkretes Wertschriftenportfolio auch die laufende Überwachung im Hinblick auf die Erreichung dieser Ziele. Die innovative Beratungslösung wird zuerst bei der Thurgauer Kantonalbank zum Einsatz kommen.

Die in Kooperation von swissQuant und Avaloq kreierte Technologie ermöglicht es Banken, ihr Angebot zu automatisieren und voll in die Gesamtbankenlösung Avaloq Banking Suite zu integrieren. Dank hoch entwickelter Berechnungsmethodik wird die neue Lösung auch individualisierte Beratung, neu bis und mit Einbezug von Einzelpositionen, ermöglichen.

Die Lösung baut auf der Webtechnologie der Avaloq Digital Suite auf und wird besonders grossen ...

