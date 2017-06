Die Verhandlungspartner mussten den bestehenden Vertrag aufgrund der gesetzlichen Anforderungen in der Arbeitnehmerüberlassung anpassen. Kernpunkte der Vereinbarung sind die Einführung einer neuen 6. Branchenzuschlagsstufe nach dem 15. vollendeten Einsatzmonat für die Entgeltgruppen EG 1 bis EG 5 sowie die erstmalige Einführung von Branchenzuschlägen für die übrigen Entgeltgruppen EG 6 bis EG 9.

Der Branchenzuschlag auf das tarifliche Entgelt beträgt nach dem 15. vollendeten Einsatzmonat in den Entgeltgruppen 1 und 2 je 67 %, in den Entgeltgruppen 3, 4 und 5 sind es 45 %. Für die Entgeltgruppen 1 und 2 erhöht sich außerdem der Branchenzuschlag in der fünften Branchenzuschlagsstufe nach dem 9. vollendeten Einsatzmonat ab dem 1. Juli 2018 von derzeit 50 % auf 53 %. erhöht. Für die Entgeltgruppen 6 bis 9, für die bislang keine Branchenzuschläge galten, beträgt der Branchenzuschlag auf das tarifliche Entgelt nun je nach Zahl der vollendeten Einsatzmonate bis zu 24 %. Die Tarifvertragsparteien haben ...

