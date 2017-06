BERLIN (dpa-AFX) - Stephan Holthoff-Pförtner gibt sein Amt als Präsident des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) ab und wird Kabinettsmitglied in Düsseldorf. In der neuen NRW-Landesregierung wird er Minister für Bundesangelegenheiten, Europa, internationale Beziehungen und Medien, teilte der VDZ am Donnerstag mit. "Es fällt mir nicht leicht, das großartige Amt des Präsidenten abzugeben. Und mir ist bewusst, dass ich viele VDZ-Mitglieder mit dieser Entscheidung enttäusche", so Holthoff-Pförtner (68). "Ich bitte um Verständnis, dass ich den Ruf des neuen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten nicht ablehnen konnte."

Das VDZ-Präsidium dankte Holthoff-Pförtner für seine Arbeit bei der Vertretung der Verlage in der Öffentlichkeit. Bis zur nächsten Delegiertenversammlung führt das Präsidium den Verband. "Die kommenden Monate werden genutzt, um die Delegiertenversammlung im November vorzubereiten, in der das Präsidentenamt neu gewählt wird", schrieb der VDZ.

Holthoff-Pförtner, Mitgesellschafter der Funke-Mediengruppe, war erst im November zum VDZ-Präsidenten gewählt worden. Die Delegiertenversammlung des Verbandes bestimmte den Juristen damals einstimmig zum Nachfolger von Hubert Burda, der das Amt seit 1997 inne hatte./ah/DP/stb

