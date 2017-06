FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank-Tochter DB Arriva hat erneut die Ausschreibung für den Personenverkehr im südschwedischen Schienennetz Pagatagen gewonnen. Der Vertrag in Höhe von 550 Millionen Euro hat eine achtjährige Laufzeit von Dezember 2018 bis 2026. DB Arriva betreibt seit 2007 den Regionalverkehr zwischen den Städten Malmö, Helsingborg und Trelleborg.

Die Zahl von 21,2 Millionen Fahrgästen (2015) in Südschweden soll in den kommenden Jahren erheblich gesteigert werden, so das Unternehmen. Dazu weitet DB Arriva die Verbindungen aus und erweitert die Flotte von derzeit 69 auf 99 Züge: Erstmals wird die DB-Tochter auch für die Wartung der Fahrzeuge verantwortlich sein. DB Arriva ist seit 1999 im schwedischen Busmarkt aktiv und seit 2007 als Anbieter im Schienenverkehr.

DB Arriva ist die Tochter der Deutschen Bahn für den Personenverkehr im Ausland und ist in 14 europäischen Ländern aktiv. Der Umsatz lag 2016 bei 5,1 Milliarden Euro.

June 29, 2017

