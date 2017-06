FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Studie der Investmentbank Investec hat am Donnerstag in der Konsumgüter- und der Nahrungsmittelbranche Spuren hinterlassen. Am deutschen Markt zeigten sich vor allem Henkel und Beiersdorf bewegt, die um weitere 1,3 Prozent von ihren jüngsten Rekordhochs zurückkamen.

Analyst Eddy Hargreaves hat Henkel zum Verkauf empfohlen, da es kurzfristig an klaren Kurstreibern fehle. Das Management sei bei Zukäufen sehr diszipliniert, tue sich daher aber schwer, die Kriegskasse von 11 Milliarden Euro einzusetzen, so der Experte.

Beiersdorf sieht er bei einem Kurspotenzial von etwa 6 Prozent als Halteposition. Die Hamburger dürften wohl zukaufen, er rechnet aber angesichts ihrer vorsichtigen Vorgehensweise mit weniger spektakulären Aktionen als manch anderer.

Imperial Brands fielen nach einer Kaufempfehlung und Tate & Lyle nach einer Verkaufsempfehlungen in den Branchenindizes besonders auf./ag/das

ISIN DE0005200000 DE0006048432 GB0004544929 GB0008754136

