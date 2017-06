Elternwissen kompakt - Die kostenlose Vortragsreihe des Familien Forum Brandnertal



Brand (ots) - In der Erziehung stehen Eltern nicht selten vor Herausforderungen. Wie fördere ich mein Kind richtig, ohne es zu überfordern? Wo sind Grenzen wichtig, wo benötigt es Freiraum? Diese Fragen stellen sich wohl alle, die kleinere und größere Kinder zuhause haben. Und sind damit nicht allein. Die Experten des Familien Forum Brandnertal geben Hilfestellungen und beantworten Fragen zu den genannten Themen. Zusätzlich zur Hauptveranstaltung im Oktober, findet im Juli ein kostenloser Vortrag für alle Interessierten statt. Um Anmeldung wird gebeten!



"Liebe allein genügt nicht. Klarheit, Grenzen, Konsequenzen" Freitag, 21. Juli 2017, 20.30 Uhr Familienhotel Lagant****, Brand Achim Schad informiert über Verhaltensweisen und Grundeinstellungen kennen, Kinder zu leiten und zu begleiten, sie in ihrer Selbstverantwortung zu stärken und ihnen Sicherheit und Orientierung zu geben.



Vortragsinhalt



Eltern bemühen sich heute, ein autoritäres Erziehungsverhalten zu vermeiden, das die Kinder in ihrer Selbstbestimmung und Persönlichkeitsentwicklung behindert. Der pädagogische Anspruch, mit Kindern "zu verhandeln", das Bemühen, sie durch Nachgiebigkeit, Bitten und Diskussionen zu gewinnen, erweist sich jedoch als unrealistisch. Nun kommen die eigenen Bedürfnisse zu kurz, nervenaufreibende Machtkämpfe, Wutausbrüche und "Dauerdiskussionen" sind die Folge. In diesem Vortrag lernen Eltern Verhaltensweisen und Grundeinstellungen kennen, die Möglichkeiten bieten, Kinder zu leiten und zu begleiten, sie in ihrer Selbstverantwortung zu stärken und ihnen Sicherheit und Orientierung zu geben.



Wer ist Achim Schad?



Achim Schad ist seit über 30 Jahren als Familienberater, Paartherapeut und Referent zu vielen familienpädagogischen Themen und Fragen tätig. Als Autor des Buches "Kinder brauchen mehr als Liebe" erklärt er u.a., wie wichtig Klarheit, Grenzen und Konsequenz in der Erziehung sind. Herr Schad ist seit vielen Jahren ein beliebter Referenten im Bereich der Elternbildung. Teilnehmer bewerten seine Vorträge als überaus hilfreich, positiv und inspirierend.



Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldung erwünscht.



Informationen, Anmeldung & Tickets Tourismusbüro Brand +43 5559 555 tourismus@brandnertal.at www.familienforum-brandnertal.at



Informationen zum 3. Familien Forum Brandnertal Jetzt Tickets und Wunschvorträge sichern: Das 3. Familien Forum Brandnertal findet vom 13.-15. Oktober 2017 statt. Hauptvortrag am Freitagabend mit Univ. Prof. Mag. Dr. Markus Hengstschläger zum Thema: Die Durchschnittsfalle: "Talente bei Kindern entdecken, statt Durchschnitt fördern." Acht weitere Vorträge am Samstag, Wochenendticket inkl. Mittagessen. Teilnahmegebühr - 99,- www.familienforum-brandnertal.at



