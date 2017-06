Die Heizölpreise ziehen am Donnerstag spürbar an. Mit einem Tagespreisaufschlag von ca. 0,7 Cent bzw. Rappen je Liter entfernen sie sich weiter vom Jahrestiefststand. Euro und Franken steigen parallel zum Ölpreis weiter, haben aber aktuell nicht mehr die Kraft den Ölpreisanstieg vollständig zu kompensieren. Einem Plus von über zwei Prozent beim Öl stehen Währungsgewinne von nur knapp einem Prozent ...

