FRANKFURT (dpa-AFX) - Brasilien steht der möglicherweise größte Börsengang des Landes seit rund vier Jahren bevor. Nach mehrjährigen Planungen soll nun voraussichtlich im kommenden Monat die brasilianische Carrefour-Tochter Atacadao endlich den Gang auf das Parkett wagen, wie der Supermarktbetreiber am späten Mittwochabend bekanntgab. Dabei sollen bis zu 5,6 Milliarden Real - umgerechnet rund 1,5 Milliarden Euro - in die Kassen fließen.

Carrefour und die Investmentgesellschaft Peninsula wollen 297 Millionen eigene Aktien in einer Preisspanne von 15 bis 19 Real anbieten. Die Beteiligungsgesellschaft des Milliardärs Abilio Diniz war 2014 bei der Carrefour-Tochter eingestiegen. Mit der Festlegung des Bezugspreises ist am 18. Juli zu rechnen, ab 20. Juli soll die Aktie dann an der Börse in Sao Paulo gehandelt werden.

Der brasilianische Markt ist für Carrefour in den vergangenen Jahren angesichts enttäuschender Umsätze im Heimatland Frankreich zu einem zunehmend wichtigen Gewinntreiber geworden. Während die größte Volkswirtschaft Südamerikas eine schlimme Rezession durchlebte, zogen die flächenbereinigten Umsätze bei der Brasilien-Tochter in den vergangenen rund vier Jahren kräftig an. Im vergangenen Jahr konnte Atacadao den bereinigten Gewinn um mehr als 40 Prozent auf knapp 3,4 Milliarden Real steigern, umgerechnet rund 900 Millionen Euro./tav/ag/stb

