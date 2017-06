BEIERSDORF AG

Liebe Trader,

Im gestrigen Handel gab die Aktie des Kosmetikkonzerns Beiersdorf unter einen seit Dezember 2016 bestehenden Abwärtstrend nach und hat damit per Definition ein Verkaufssignal ausgelöst. Doch bereits am späten Nachmittag wurden Stimmen immer lauter, Draghis Rede wäre überinterpretiert worden und hätte unnötige Verwirrung an den Märkten gestiftet. Das könnte nämlich die recht feste Erholung am Ende des Handelstages bei vielen Indizes und Aktien erklären ... (Rafael Müller)

