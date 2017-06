SEOUL (dpa-AFX) - Der südkoreanische Elektronikkonzern LG will sein Geschäft mit Fahrzeugteilen für einen deutschen Autohersteller weiter ausbauen. Man werde ein Kamera-Fahrerassistenzsystem und die entsprechendende Software an einen Anbieter von Premiumwagen liefern, teilte LG Electronics am Donnerstag mit. Der Name des Geschäftspartners wurde allerdings nicht genannt.

Aus Industriekreisen hieß es, dass Mercedes-Benz der Abnehmer sei, mit dem die Südkoreaner bereits länger in dem Bereich zusammenarbeiten. Bei der Unterhaltungselektronik-Messe CES hatten beide Unternehmen vor zwei Jahren gemeinsam eine solche Anwendung vorgestellt. LG steuerte ein Kamerasystem für die Verkehrsbeobachtung bei. Mercedes lizenzierte seine "6D Vision" genannte Überwachungstechnik zur Erkennung potenzieller Gefahren für Auto und Fahrer.

Es sei jedoch jetzt das erste Mal, dass LG sein eigenes Fahrerassistenzsystem an einen Kunden ausliefere, sagte ein Firmensprecher. Partnerschaften wie diese würden helfen, das Ziel zu erreichen, das "Know-how vom Haus ins Auto zu bringen", sagte der Chef der Sparte Fahrzeugkomponenten, Lee Woo Jong. LG, das auch Smartphones, Haushaltsgeräte und Fernseher herstellt, setzt auf die Entwicklung vernetzter und selbstfahrender Autos./dg/DP/stb

ISIN DE0007100000 KR7066570003

