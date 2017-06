Hamburg (ots) - Stuntfrau und Model Miriam Höller, 29, sagte diese Woche in GALA, was ihr dabei half, den Unfalltod ihres Freundes zu verarbeiten: "Ich war in einer Selbsthilfegruppe für junge Frauen, die ihren Partner verloren haben. Anfangs hatte ich Angst, dass mich diese Treffen runterziehen, das war aber nicht der Fall. Im Gegenteil! Als die ersten Frauen mit einem Baby oder neuem Partner gekommen sind, habe ich gemerkt, dass ich nicht allein mit meinem Schicksal bin und das Leben weitergeht." Miriam Höllers Freund Hannes Arch war im vergangenen Sommer bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: Maike Pelikan Stellv. Leiterin Markenkommunikation Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57 E-Mail: pelikan.maike@guj.de