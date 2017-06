Köln (ots) - In "Mein Kind, dein Kind - Wie erziehst du denn?" vergleichen montags bis freitags um 14 Uhr bei VOX zwei Elternteile ihre Erziehungsstile miteinander. Mit Erfolg! Denn am gestrigen Mittwoch (28.06.17) konnte die Doku-Soap einen neuen Allzeitbestwert aufstellen: 9,0 Prozent der 14- bis 59-jährigen Zuschauer sahen, wie Dilara (24) ihre Tochter Melek (3) sowie Anna (28) ihren Sohn Samuel (3) auf völlig unterschiedliche Art und Weise erziehen und in verschiedenen sozialen Umfeldern aufwachsen lassen. So viele wie noch nie! Insgesamt schalteten 0,49 Mio. Zuschauer ab 3 Jahre ein und machten sich ihr eigenes Bild von den verschiedenen Vorstellungen von Kindeserziehung.



VOX erreichte außerdem einen guten Tages-Marktanteil von 7,4 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer.



Wer "Mein Kind, dein Kind - Wie erziehst du denn?" verpasst hat, kann die Sendung kostenlos bei TVNOW.de abrufen. Heute (29.06. um 14:00 Uhr bei VOX) erwartet die Zuschauer dann bereits eine weitere Folge der Erziehungs-Doku, in der Mutter Natalie (35) mit ihrer Tochter Hanna (8) sowie Nadine (35) mit ihrer Tochter Shirin (8) ihre Erziehungsstile vergleichen.



