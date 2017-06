Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz fördert durch den Einkauf von

zertifiziertem Kakao eine nachhaltige Landwirtschaft und übernimmt

Verantwortung entlang der Wertschöpfungskette. Auf Worte müssen Taten

folgen: Mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung am Mittwoch

den 28.06.2017 bekräftigt Lidl Schweiz sein Commitment für die

Förderung von nachhaltigem Kakao.



Neben Lidl Schweiz übernehmen Schweizer Akteure der

Kakao-Wertschöpfungskette wie der Branchenverband CHOCOSUISSE, das

Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), Swisscontact und Helvetas

Verantwortung und signieren die Absichtserklärung. Bei der Lancierung

der Schweizer Plattform für Nachhaltigen Kakao war Lidl Schweiz dabei

und weitet dadurch sein Engagement im Bereich Nachhaltigkeit aus.

Bereits im Januar 2017 - im Zuge der Partnerschaft mit WWF Schweiz -

wurden verbindliche Nachhaltigkeitsziele bestimmt, die das

ressourcenschonende Handeln und das umweltfreundliche Angebot von

Lidl Schweiz weiter fördern. In Bezug auf Kakao wurde festgelegt,

dass 100% des Kakaos in den Eigenmarkenprodukten von Lidl Schweiz bis

Ende 2017 mit einem anerkannten Nachhaltigkeits-Standard zertifiziert

sein muss. Erneut unterstreicht Lidl dadurch den Anspruch, der

führende nachhaltige Discounter in der Schweiz zu sein.



