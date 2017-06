KAIRO (dpa-AFX) - Inmitten einer tiefen Wirtschaftskrise in Ägypten und schweren Belastungen für Millionen Menschen werden die Preise für den Sprit am Nil erneut höher. Benzin und Diesel würden um 43 und 55 Prozent teurer, teilten staatliche Medien am Donnerstag mit. Die Preise für Gas zum Kochen verdoppelten sich zudem.

Bereits im November waren die Subventionen auf Treibstoffe im Rahmen harter Reformmaßnahmen gekürzt worden. Zuvor war auch ein flexibler Wechselkurs des ägyptischen Pfunds zu anderen internationalen Währungen eingeführt worden. Seitdem verlor die Landeswährung im Vergleich zum Euro mehr als die Hälfte an Wert. Die Preise stiegen stark an, während die oftmals extrem geringen Gehälter gleich bleiben.

Angesichts einer Inflationsrate von etwa 30 Prozent sind viele der 93 Millionen Ägypter sehr unzufrieden mit der Politik der autoritären Regierung./scb/DP/stb

AXC0124 2017-06-29/11:56