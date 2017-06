Von Hans Bentzien

FRANKFURT/STUTTGART (Dow Jones)--Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat die mangelhafte Einhaltung europäischer Regeln bei der Abwicklung von Banken kritisiert. In einer Rede in Stuttgart zum 60-jährigen Bestehen der Bundesbank sagte Weidmann, in solchen Vorfällen drücke sich der Unwillen vieler Europäer aus, sich von der EU hereinreden zu lassen. Das wiederum mache eine "mutige" Vertiefung der Währungsunion unmöglich.

"Deutlich wird dies nicht nur am Umgang mit den Haushaltsregeln, sondern auch an der Einhaltung der neuen Abwicklungsprinzipien für Banken - gerade in den Ländern, die ein Mehr an Gemeinschaftshaftung fordern", sagte Weidmann in Anspielung auf die Tatsache, dass die EU-Kommission Italien erlaubt hat, bei der Abwicklung zweier kleinerer italienischer Sparkassen Steuergelder in zweistelliger Milliardenhöhe einzusetzen. Außerdem hatte Brüssel vorläufig einer Rettung der weitaus größeren Monte dei Paschi zugestimmt.

Mit diesen Entscheidungen hatte die EU Befürchtungen Rechnung getragen, dass eine striktere Einhaltung der Regeln - zum Beispiel ein Bail-in vorrangiger Anleihen - die Stabilität des italienischen Bankensektors gefährdet hätte. Die Abwicklung des spanischen Banco Popular dagegen war regelgerecht erfolgt, was auch durch den guten Zustand des spanischen Bankensystems ermöglicht wurde.

Zu den Standardvorschlägen für eine Vertiefung der Währungsunion gehören die Schaffung einer gemeinsamen Einlagensicherung, einer gemeinsamen Arbeitslosenversicherung und die Ernennung eines europäischen Finanzministers mit nennenswerten Haushaltsbefugnissen beziehungsweise andere Elemente einer stärkeren Risikoteilung.

Weidmann zufolge kann jedoch ohne eine Einhaltung gemeinsam beschlossener Regeln "kein hinreichendes Vertrauen" entstehen, auf dessen Basis die Währungsunion mutig weiterentwickelt werden kann. "Solange keine Bereitschaft besteht, Souveränitätsrechte auf die europäische Ebene zu übertragen, bleibt nur der Weg, die nationale Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten zu stärken", sagte der Bundesbank-Präsident.

